Ігнатенко — у старті Слована на матч Ліги чемпіонів проти Селтіка

Ще один українець братиме участь у другому ігровому дні першого туру.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Селтік прийматиме Слован (Братислава).

Місце в стартовому складі словацького клубу знайшлося й для центрального півзахисника Данила Ігнатенка.

За Слован у цьому сезоні 27-річний українець дебютував у суботу, 14 вересня. Тоді колектив Владіміра Вайсса на виїзді здолав Дунайську Стреду (1:2) в 7 турі чемпіонату Словаччини, а Ігнатенко перебував на полі від стартового до фінального свистка.

Матч Селтік — Слован розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що українець Циганков гратиме з перших хвилин поєдинку ПСЖ — Жирона.