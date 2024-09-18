Циганков зіграє з перших хвилин проти ПСЖ

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та Жирона.

Французький Парі Сен-Жермен та каталонська Жирона зіграють у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Парк-де-Пренс.

Луїс Енріке, після перемоги над Брестом (3:1), залучив до стартового складу мешканця боліт у рамці воріт, тоді як Маркіньйос та Пачо гратимуть у центрі захисту, а Заїр-Емері та Вітінья з'являться в центрі поля.

Мічел, на тлі розгрому в дербі від Барселони (1:4), використав із перших хвилин Арнау та Крейчі в лінії оборони, тоді як Ромеу та ван де Бек зіграють у центрі поля, а Стуані очолить атаку. Віктор Циганков традиційно розташується на правому фланзі нападу.

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Руїс — Дембеле, Асенсіо, Баркола.

Запасні: Муке, Тенас, Дуе, Кан Ін, Коло Муані, Маюлю, Бералдо, Шкрініар, Заге, Невеш.



Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Мартін, Ромеу, ван де Бек — Циганков, Хіль — Стуані.

Запасні: Лопес, Руїс, Аспрілья, Данжума, Хуанпе, Франсес, Блінд, Міовські, Соліс, Порту.



Гра ПСЖ — Жирона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.