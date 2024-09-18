Конопля, Егіналду та Матвієнко гратимуть із перших хвилин проти Болоньї

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Болонья та донецький Шахтар.

Італійська Болонья та донецький Шахтар зіграють у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні Ренато Далл'Ара.

Вінченцо Італьяно, після нічиєї проти Комо (2:2), залучив до стартового складу Лукумі до центру оборони, тоді як Фаббіан та Моро розташуються в центрі поля, а Кастро та Ндоє гратимуть в атаці.

Маріно Пушич, після перемоги наді львівськими Карпатами (5:2), використав із перших хвилин Коноплю та Матвієнка до лінії оборони, тоді як Егіналду гратиме ліворуч в атаці.

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс — Фаббіан, Фройлер, Моро — Орсоліні, Кастро, Ндоє.

Запасні: Равалья, Гольм, Ерлич, Ілінг, Казале, Корацца, Побега, Ебішер, Одгор, Даллінга, Міранда, Урбанські.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Егіналду.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Азарові, Вінісіус, Грам, Степаненко, Швед, Назарина, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон, Траоре.



Гра Болонья — Шахтар почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.