Болонья — Шахтар. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 18 вересня та розпочнеться о 19:45.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють італійська Болонья та донецький Шахтар.

Болонья — Шахтар

Середа, 18 вересня, 19:45, стадіон Ренато Далл’Ара, Болонья. Арбітр зустрічі — Рохіт Саггі (Норвегія)

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Український клуб братиме участь у основному раунді оновленої Ліги чемпіонів УЄФА, що вже варто вважати маленькою перемогою для нашого футболу в ці важкі часи. За сумісництвом, донецький Шахтар також є чинним чемпіоном України, і саме таким чином і опинився на цьому етапі змагань, уникнувши потреби кваліфікуватись.

А потім, наприкінці серпня, команда Маріно Пушича дізналась своїх суперників у цьому турнірі й не можна сказати, що "гірники" отримали легкий шлях. Першим за розкладом опонентом буде італійська Болонья, після чого Шахтар зустрінеться також із командою Серії A, але вже в номінально домашньому Гельзенкірхені, і це буде бергамаська Аталанта. Потім буде виїзд до Лондона в гості до Арсенала, домашня гра проти швейцарського Янг Бойз, візит до нідерландського ПСВ, прийом мюнхенської Баварії та французького Бреста, і завершить це грандіозне турне виїзний матч на Зігналь-Ідуна-Парк проти дортмундської Боруссії.

Компанія Favbet вважає, що Болонья — фаворит зустрічі. На перемогу команди Вінченцо Італьяно дають коефіцієнт 1.92. Нічию оцінили в 3.55, а успіх Шахтаря — 4.40.

Але все починається для українського клубу в Італії — історично не найкращій країні з точки зору гостьових матчів для Шахтаря. Можливо, саме тому експерти й ставлять у фаворити протистояння саме місцевий клуб. Але що ми знаємо про Болонью, окрім того, що в її рідному місті розташований величний університет, систему освіти якого абияк намагаються вже кільканадцять років прищепити українським "вишам"?

Власне, "россоблу" на міжнародній арені точно не новачки, бо це клуб із регіону Емілія-Романья з понад сторічною (114-річною, якщо вже казати достеменно) історією. Але так, щоб перебувати на видноті, такого з Болонью не було давно. Італійський фахівець Тіаго Мотта, нинішній головний тренер туринського Ювентуса, є автором сенсаційного ривка команди зразка минулого сезону.

Однак Мотта вже пішов, і йому знайшли заміну в особі не менш колоритного фахівця, Вінченцо Італьяно, у команд якого завжди був упізнаваний стиль гри. Спеція та Фіорентина не дадуть збрехати. Утім, залишив Болонью в міжсезоння не тільки Мотта. Клуб дуже непогано розпродався за рахунок трансферів Джошуа Зіркзе до Манчестер Юнайтед (42,5 млн євро) та Ріккардо Калафіорі до Арсеналу (45 млн євро). До речі, проти Калафіорі Шахтар також може зіграти незабаром, так що далеко не втік італієць.

Були й менші трансфери на вихід із "россоблу" — Марко Арнаутович нарешті повноцінно став гравцем Інтера за (8 млн євро), а от решти футболістів накшталт Льюїса Бінкса, Ебенезера Аннана чи Сідні ван Гойдонка, пересічні уболівальники можуть і не пам’ятати. Тож "розпродалась" Болонья у цьому контексті виключно у вигляді відходу лідерів минулого сезону.

Але гроші є, а отже буде й заміна — форварди Тейс Даллінга з Тулузи та Ніколо Камб’ягі з Аталанти, захисники Еміль Гольм із Спеції та Мартін Ерлич із Сауссуоло, півзахисник Ремо Фройлер із Ноттінгема, Ніколо Казале з Лаціо, Хуан Міранда з Бетіса, Семюель Ілінг-Джуніор з Астон Вілли, Томмазо Побега з Мілана. За всіма цими прізвищами якось і не скажеш, що Болонья щось там мала втратити.

Однак є результати минулої кампанії під орудою Мотти, а є результати початку теперішньої з Італьяно на чолі — і це дві великі різниці. Жодної перемоги "россоблу" за чотири матчі Серії A так і не здобули, хоча суперники були дуже помірного рівня накшталт Удінезе, Емполі та Комо (двічі по 1:1 та 2:2 відповідно), і лише Наполі можна було назвати дійсно потужним опонентом, але в Неаполі було (0:3). Із огляду на підсумковий п’ятий рядок минулого сезону, виходить, що планку результатів Болонья все ж таки опустила.

І тут варто починати прив’язуватись до контексту донецького Шахтаря, який має на пару тижнів ігрової практики більше за суперників, а єврокубкового досвіду — узагалі на кілька порядків більше. Болонья останній раз грала в єврокубках ще тоді, коли "гірники" тільки виношували в планах свій проєкт для новітньої історії — у сезоні-1999/2000, у тодішньому Кубку УЄФА.

У Лізі чемпіонів, після переформатування Кубка європейських чемпіонів, Болоньї в принципі ніколи не було, тоді як Шахтар є постійним учасником, як мінімум, групового етапу, від сезону-2017/18 і донині. Але багато хто говорить, що ці "гірники" якісь "не такі", і їм банально може не вистачити потужності для протистоянь на такому рівні.

Старт сезону у виконанні українського чемпіона не дає на це питання взагалі ніякої відповіді. Шахтар уже двічі поступився за п’ять зіграних повністю матчів УПЛ, і ще один матч проти Кривбасу "заморозила" в переможному для команди Пушича стані (1:0) країна-терористка. Але реальний провал був тільки в Олександрії (3:4), коли команда примудрилась поступитись із рахунку 2:0 на власну користь.

Остання гра "гірників" відбувалась у Львові, тож їхнє логістичне плече скоротилось до мінімально можливого в нинішніх умовах, але все ще такого, яке може впливати на результат. Тут правди ніде подіти — українським клубам доводиться викручуватись, якщо є бажання грати на найвищому рівні. Таких подорожей у команди Пушича в цьому сезоні буде дуже багато.

Що ж до самої гри на Арені Львів, то Шахтар обіграв Карпати в дуже яскравому стилі, і коли керівництво клубу говорить про "фірмовість", то ось ці 5:2 без особливих зволікань на гру в захисті, але з просто вбивчою атакою — це щось із того, що вони мають на увазі. Але синонім до цього стилю — авантюра, і от якраз-таки авантюри в Лізі чемпіонів завершуються дуже поганими наслідками.

Тим паче, коли Шахтар грати в Італії, де в нього всього дві перемоги за 16 матчів — над Ромою в сезоні-2010/11 та Аталантою в кампанії-2019/20. А от окремі зустрічі з Міланом, Інтером, Лаціо, Ювентусом, Віченцою та Наполі інколи й згадувати не хочеться. Із Болоньєю "гірники" напишуть нову сторінку своєї історії в будь-якому випадку, і дуже важливо, щоб вона виявилась переможною.

Орієнтовні склади

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Міранда — Ебішер, Фройлер, Фаббіан — Орсоліні, Кастро, Ндоє.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Не зіграють: Камб'ягі, Ель Аззузі, Фергюсон (коліно) — ….

Тренери кажуть

Вінченцо Італьяно, головний тренер Болоньї:

"Я впевнений, що коли хлопці вперше почують цю мелодію, цей гімн Ліги чемпіонів, і вийдуть на поле, вони зможуть знайти додаткову мотивацію, щоб максимально використати все, що ми маємо. Ми добре підготувалися до гри. Усвідомлення того, що ми в Лізі чемпіонів, повинно дати команді потрібний хід".

Маріно Пушич, головний тренер Шахтаря:

"Мушу чесно зізнатись, що я можу погодитися з експертами, які оцінюють наші шанси не дуже високо, але я також знаю, що все вирішується безпосередньо на футбольному полі. Й завтра буде новий сезон, новий шанс і нова можливість довести, що всі попередні розрахунки можуть бути помилковими. Усе залежить лише від нас".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою не зустрічалися.