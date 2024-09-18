Спортінг Лісабон — Лілль 2:0 Відео голів та огляд матчу 17.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату лісабонський Спортінг на власному полі приймав французький Лілль та здобув упевнену перемогу з рахунком 2:0.

Гол феноменального бомбардира Віктора Дьокереша до перерви та гарматний шедевр Зено Дебаста в другому таймі принесли успіх "левам".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг Лісабон — Лілль у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Спортінг Лісабон — Лілль 2:0

Голи: Дьокереш, 38 Дебаст, 65

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Дебаст, Інасіу (Рейс де Ліма, 13), Діоманде — Кенда (Араухо, 73), Моріта (Сантуш Браганса, 46), Юльманн, Катаму — Трінкан (Гардер, 88), Дьокереш, Гонсалвеш

Лілль: Шевальє — Меньє (Буадді, 64), Манді (Фернандес-Пардо, 64), Діакіте, Рібейро, Баккер (Гудмундссон, 82) — Жегрова, Андре, Гомес, Сахрауї (Кабелла, 71) — Девід

Попередження: Моріта, Дебаст — Гомес, Девід, Андре, Буадді

Вилучення: Гомес, 40 (Лілль)