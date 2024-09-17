Спортінг Лісабон здолав Лілль у матчі Ліги чемпіонів

Доволі впевнена перемога для португальського колективу, який грав у більшості з 40-ї хвилини.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату лісабонський Спортінг приймав на своєму полі французький Лілль.

Рахунок у матчі відкрили господарі на 38-ій хвилині завдяки зусиллям Дьокереша, а вже за кілька хвилин життя Ліллю ускладнив Ейнджел Гомес своїм вилученням.

Усі питання щодо переможця матчу на 65-ій хвилині зняв Дебаст — впевнена перемога Спортінга з рахунком 2:0 на старті найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Спортінг Лісабон - Лілль 2:0

Голи: Дьокереш, 38 Дебаст, 65

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Дебаст, Інасіу (Рейс де Ліма, 13), Діоманде — Кенда (Араухо, 73), Моріта (Сантуш Браганса, 46), Юльманн, Катаму — Трінкан (Гардер, 88), Дьокереш, Гонсалвеш

Лілль: Шевальє — Меньє (Буадді, 64), Манді (Фернандес-Пардо, 64), Діакіте, Рібейро, Баккер (Гудмундссон, 82) — Жегрова, Андре, Гомес, Сахрауї (Кабелла, 71) — Девід

Попередження: Моріта, Дебаст — Гомес, Девід, Андре, Буадді

Вилучення: Гомес, 40 (Лілль)