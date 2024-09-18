Баварія — перша команда, яка забила 9 голів у матчі Ліги чемпіонів

18 вересня 2024

Гравці Баварії, Getty Images

Мюнхенський клуб встановив рекорд!

Баварія встановила рекорд Ліги чемпіонів у матчі проти загребського Динамо. Зустріч завершилася перемогою мюнхенського гранда з рахунком 9:2

Покером у складі господарів поля відзначився Гаррі Кейн, який тричі забив із пенальті, ще двічі відзначився Майкл Олісе, а Рафаел Геррейру, Лерой Сане і Леон Горецка вразили ворота по одному разу. 

За даними Opta, Баварія стала першою командою, яка забила дев'ять голів у поєдинку Ліги чемпіонів (без урахування кваліфікації). 

Зазначимо, що в другому турі основної стадії колективу Венсана Компані доведеться зустрітися з Астон Віллою. Матч відбудеться 2 жовтня на полі бірмінгемців. 

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