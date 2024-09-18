Янг Бойз — Астон Вілла 0:3 Відео голів та огляд матчу 17.09.2024

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату бірмінгемська Астон Вілла вирушила в гості до швейцарського Янг Бойз, де здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0.
Позитивний результат для бірмінгемців гарантували голи Юрі Тілеманса, Джейкоба Ремзі та Амаду Онана.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Янг Бойз — Астон Вілла у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:
Янг Бойз - Астон Вілла 0:3
Голи: Тілеманс, 27, Ремзі, 38, Онана, 86
Янг Бойз: фон Баллмос — Атекаме, Камара, Бан'є-Зукру, Аджам (Кадрі Конте, 63) — Коллі (Віржинію, 63), Ньяссе (Елія, 46), Лаупер, Монтейру (Іттен, 83) — Угринич, Ганвула (Малеш, 83)
Астон Вілла: Мартінес — Богард (Карлос, 46), Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 88) — Ремзі (Буендія, 88), Онана, Тілеманс (Барклі, 88), Макгінн — Роджерс, Воткінс (Дуран, 60)
Попередження: Ньяссе, Лаупер, Елія, Монтейру — Дуран