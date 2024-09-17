Астон Вілла не відчула спротиву від Янг Бойз у Лізі чемпіонів

Команда Унаї Емері вирішила долю протистояння на свою користь ще в першому таймі.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату бірмінгемська Астон Вілла вирушила в гості до швейцарського Янг Бойз.

Підопічні Унаї Емері забезпечили собі перевагу у два м'ячі ще в першому таймі завдяки голам Юрі Тілеманса та Джейкоба Ремзі, проте на цьому "леви" не зупинилися.

Коли результат матчу вже був фактично вирішений на користь англійського клубу, вже під завісу протистояння Амаду Онана довів рахунок до розгромного на користь Астон Вілли та зафіксував підсумковий результат — 3:0.

Янг Бойз - Астон Вілла 0:3

Голи: Тілеманс, 27, Ремзі, 38, Онана, 86

Янг Бойз: фон Баллмос — Атекаме, Камара, Бан'є-Зукру, Аджам (Кадрі Конте, 63) — Коллі (Віржинію, 63), Ньяссе (Елія, 46), Лаупер, Монтейру (Іттен, 83) — Угринич, Ганвула (Малеш, 83)

Астон Вілла: Мартінес — Богард (Карлос, 46), Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 88) — Ремзі (Буендія, 88), Онана, Тілеманс (Барклі, 88), Макгінн — Роджерс, Воткінс (Дуран, 60)

Попередження: Ньяссе, Лаупер, Елія, Монтейру — Дуран