Ювентус — ПСВ 3:1 Відео голів та огляд матчу 17.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів туринський Ювентус здобув впевнену перемогу над ПСВ.

Команда Тіаго Мотти в першому для їхнього тренера матчі в Лізі чемпіонів не дала розкритись атаці одного з майбутніх суперників Шахтаря.

Протягом зустрічі Ювентус мав перевагу аж у три м'ячі, проте нідерландському колективу наприкінці поєдинку все ж вдалося забити гол "престижу".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — ПСВ у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Ювентус — ПСВ 3:1

Голи: Їлдиз, 21, Маккенні, 27, Гонсалес, 52 — Сайбарі, 90+3



Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті (Даніло, 57), Бремер, Камб’язо — Локателлі (Тюрам, 57), Маккенні (Дуглас Луїс, 75) — Гонсалес (Веа, 69), Копмейнерс, Їлдиз (Фаджолі, 69) — Влахович.



ПСВ: Дроммель — Ледезма (Нагало, 86), Фламінго, Боскальї, Дамс (Пепі, 77) — Схаутен, Тіл (Ланг, 62), Веерман (Сайбарі, 62) — Бакайоко, де Йонг (Жуніор, 77), Тілльман.