Ювентус не залишив шансів ПСВ

Команда Тіаго Мотти в першому для їхнього тренера матчі в Лізі чемпіонів не дала розкритись атаці одного з майбутніх суперників Шахтаря.

Ліга чемпіонів УЄФА повноцінно повернулась на наші екрани. У новому форматі свого розіграшу, тож, будемо відверті, турнір тепер розкриватиметься для нас геть з іншого боку. Єдина ліга, 32 команди, купа матчів, і аж три дні в першому турі для того, щоб ми якось спробували до цього призвичаїтись. Але все одно мали бути ті команди, яким випала почесна можливість відкривати цей етап змагань.

Туринський Ювентус та нідерландський ПСВ, на рівні із швейцарським Янг Бойз та бірмінгемською Астон Віллою, і були тією парою, яка своїм матчем на Альянц Арені розпочинала якісно новий формат головного клубного турніру Старого Світу. Клуб з Ейндговена — у якості чемпіона своєї країни, "Стара Синьйора" — ні.

Але у форматі єдиного протистояння на пару ці всі нюанси є суто формальністю — тут або ти здобуваєш результат, або це роблять суперники замість тебе. Команда Петера Боша не захотіла, щоб Юве вирішував за неї її долю, тож кинулась атакувати на перших хвилинах. І насправді в повітрі було відчуття, що якщо команда Тіаго Мотти зараз десь схибить, то потім може до гри й не повернутись.

Туринці виглядали розібраними десь хвилин зо 20. А потім раз, і забили гол. Їлдиза знайшов на лівому фланзі атаки Гонсалес, після чого Кенан зайшов до штрафного й виконав закручений удар у дальню дев’ятку. Це була ледь не перша атака, яку "зебри" довели до просування м’яча до чужих володінь, і одразу такий результат.

Вочевидь, досвіду наймолодшого в історії складу туринської команди в Лізі чемпіонів виявилось більше за досвід суперників, які отримали болісний удар і не втримались на ногах. ПСВ поплив, і команді Мотти потім залишалось лише обрати, яка з флангових передач у кількох поспіль нестримних атаках таки призведе до забитого м’яча.

На 27 хвилині Ніко Гонсалес атакував через правий край і, розібравшись із захисником, пішов на Веермана, який у шпагаті проштовхнув м’яч у центрі штрафного, де був без опіки Маккенні. Удар у один дотик — перший тайм омжна не додивлятись до завершення, бо нідерландці були геть розібрані, а Юве просто захищав уже наявний здобуток.

А вже на початку другої половини контратака, яку започаткував Копмейнерс у центрі поля, а на лівому фланзі розвинув Влахович, завершилась ударом із протилежного краю штрафного від Ніко Гонсалеса, який точно напрацював на свій власний забитий гол у цій грі.

І нікого потім не мав бентежити той факт, що ПСВ набагато більше за суперників тримав м’яч, але це не призводило ні до чого, окрім ударів Сайбарі з обох флангів, із якими порався Ді Грегоріо. Із усіма, окрім останнього в цьому матчі — під завісу компенсованого часу ПСВ забив ударом із лівого флангу штрафного, а от чи важитиме щось цей м’яч, це ми дізнаємось набагато пізніше.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у німецького РБ Лейпциг, а нідерландський ПСВ прийматиме лісабонський Спортінг.— ПСВ 3:1Їлдиз, 21, Маккенні, 27, Гонсалес, 52 — Сайбарі, 90+3Ді Грегоріо — Калулу, Гатті (Даніло, 57), Бремер, Камб’язо — Локателлі (Тюрам, 57), Маккенні (Дуглас Луїс, 75) — Гонсалес (Веа, 69), Копмейнерс, Їлдиз (Фаджолі, 69) — Влахович.Дроммель — Ледезма (Нагало, 86), Фламінго, Боскальї, Дамс (Пепі, 77) — Схаутен, Тіл (Ланг, 62), Веерман (Сайбарі, 62) — Бакайоко, де Йонг (Жуніор, 77), Тілльман.