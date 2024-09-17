Олісе, Девіс та Павлович вийдуть у стартовому складі Баварії на матч проти Динамо З

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мюнхенська Баварія та загребське Динамо.

Мюнхенська Баварія та загребське Динамо зіграють поміж собою в першому турі Лізі чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.

Венсан Компані, після розгрому Гольштайна Кіль (6:1), залучив до стартового складу Девіса ліворуч у захисті, тоді як Павлович та Геррейру зіграють у опорній зоні, а Олісе розташується на правому фланзі атаки.

Сергій Якірович, на тлі поразки від Хайдука Спліт (0:1), використав із перших хвилин Мішича та Рога в опорній зоні, а Огівара розташується на лівому фланзі атаки.

Баварія: Ноєр — Кімміх, Кім, Упамекано, Девіс — Павлович, Геррейру — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Шмітт, Сане, Коман, Даєр, Палління, Мюллер, Лаймер, Тель.



Динамо З: Невістич — Рістовські, Теофіль-Катрін, Ммае, П’єр- Габріель — Мішич, Рог — П’яца, Батуріна, Огівара — Петкович.

Запасні: Загорац, Філіпович, Торренте, Адемі, Берноер, Стойкович, Качавенда, Ходжа, Куленович, Кордоба, Мбюкю, Шпікич.



Гра Баварія — Динамо З почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.