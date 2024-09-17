Карвахаль зіграє в центрі оборони Реала в матчі проти Штутгарта, Беллінгем — повернувся до старту

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та Штутгарт.

Мадридський Реал та німецький Штутгарт зіграють поміж собою в першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після перемоги в дербі над Реалом Сосьєдад (2:0), залучив до стартового складу Васкеса на правому фланзі оборони, тоді як Чуамені гратиме в опорній зоні, Беллінгем розташується під нападником, а Родріго зіграє праворуч в атаці.

Себастьян Генесс, на тлі перемоги над менхенгладбахською Боруссією (3:1), використав із перших хвилин Руо в центрі захисту, тоді як Мійо та Фюріх гратимуть на флангах атаки.

Реал: Куртуа — Васкес, Карвахаль, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе.

Запасні: Лунін, Фран Гонсалес, Мілітао, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Фран Гарсія.



Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Руо, Шабо, Міттельштедт — Левелінг, Штіллер, Каразор — Мійо, Ундав, Фюріх.

Запасні: Бредлов, Займен, Кайтель, Демирович, Туре, Кретціг, Штенцель, Загаду, Рідер, Раймунд, Чейз.



Гра Реал — Штутгарт почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.