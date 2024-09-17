Маккенні зіграє з перших хвилин проти ПСВ

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють туринський Ювентус та нідерландський ПСВ.

Туринський Ювентус та нідерландський ПСВ зіграють у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на полі Альянц Стедіум.

Тіаго Мотта, після нічиєї проти Емполі (0:0), залучив до стартового складу Ді Грегоріо в рамці воріт, тоді як Маккенні гратиме в опорній зоні.

Петер Бош, на тлі перемоги над Неймегеном (2:0), використав із перших хвилин Дроммеля у воротах.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Бремер, Камб’язо — Локателлі, Маккенні — Гонсалес, Копмейнерс Їлдиз — Влахович.

Запасні: Перін, Пінсольо, Даніло, Аджич, Тюрам, Фаджолі, Веа, Дуглас Луїс, Кабаль, Савона, Рухі, Мбангула.



ПСВ: Дроммель — Ледесма, Фламінго, Боскальї, Дамс — Схаутен, Тіл, Веерман — Бакайоко, де Йонг, Тілльман.