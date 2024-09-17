Шахтар взяв 28 гравців на матч Ліги чемпіонів проти Болоньї

"Гірники" розпочнуть євросезон в Італії.

Шахтар на своєму офіційному сайті опублікував список гравців, які вирушили на матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Болоньї.

У заявку команди Маріно Пушича потрапило 28 гравців, які мають шанс зіграти проти італійської команди.

Воротарі: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков.

Захисники: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон.

Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Данило Сікан.

Нагадаємо, матч Болонья – Шахтар відбудеться завтра, 18 вересня, на стадіоні Ренато Даль'Ара. Гра розпочнеться о 19:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.