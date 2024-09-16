Болонья — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів 18.09.2024

Football.ua розповідає, де дивитися матч Ліги чемпіонів.

У середу, 18 вересня, донецький Шахтар розпочне свої виступи у загальному етапі Ліги чемпіонів нового формату, а суперником "гірників" буде італійська Болонья.

Поєдинок пройде на "Стадіо Ренато Далл'Ара" в Болоньї. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Де дивитись Болонья — Шахтар

Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO.

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА запровадив новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшена до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги.

Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії одразу виходять до 1/8 фіналу, а ті, хто посяде місця з 9-го по 24-те, проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Інші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).