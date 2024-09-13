Манчестер Сіті — фаворит на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta

Шанси Шахтаря на 1/8 фіналу головного єврокубка становлять лише 3,9%.

Манчестер Сіті є головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів у сезоні-2024/25 згідно з аналізом статистичного порталу Opta.

Ймовірність перемоги у турнірі для команди Хосепа Гвардіоли оцінюється у 25,3%.

На другому рядку мадридський Реал – 18,2%, а трійку лідерів замикає міланський Інтер – 10,9%.

Шанси Арсеналу з Олександром Зінченком оцінюються у 6,3%, Жирони з Віктором Циганковим у 1%.

Донецький Шахтар не має шансів на перемогу в турнірі за версією Opta, проте шанси "гірників" потрапити до 1/8 фіналу оцінюються у 3,9%, а до чвертьфіналу — 0,7%.

Нагадаємо, перший тур основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться 17 вересня. Чинним володарем трофею Ліги чемпіонів є Реал.