Стрічка новин

15:36

Шахтар оголосив заявку на матчі загального етапу Ліги чемпіонів

11:56

Ліга чемпіонів-2024/25: розклад та результати матчів

14:45

З'явився розклад матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів

13:23

Судаков: Я мріяв зіграти на стадіонах Боруссії та Арсеналу

10:58

Ноєр: Шахтар багато років бере участь у Лізі чемпіонів. Гра пройде в Гельзенкірхені, через що стане для мене особливою

22:19

Бондар: Нам важко даються матчі проти німецьких команд

21:52

Пушич: Скільки наберемо очок — загадувати не буду

21:44

Судаков: Якщо чесно, хотів Бенфіку з Трубіним

20:25

Стали відомі результати жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів

20:14

Жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів: як це було