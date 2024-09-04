Шахтар оголосив заявку на матчі загального етапу Ліги чемпіонів

Шахтар надав список гравців, які візьмуть участь в іграх основного етапу Ліги чемпіонів.
До заявки Шахтаря увійшли 29 футболістів.
Воротарі: 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський*, 72. Кіріл Фесюн
Захисники: 4. Бартол Франьїч, 5. Валерій Бондар, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 74. Мар’ян Фарина*
Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов*, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 38. Педріньйо, 39. Невертон
Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 14. Данило Сікан
*Гравці, заявлені за списком Б.
18 вересня Шахтар стартує в турнірі виїзним поєдинком з Болоньєю.
У цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів суперниками "гірників" будуть Баварія, Боруссія, Арсенал, Аталанта, ПСВ, Янг Бойз, Болонья та Брест.