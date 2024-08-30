Ноєр: Шахтар багато років бере участь у Лізі чемпіонів. Гра пройде в Гельзенкірхені, через що стане для мене особливою

Легендарний голкіпер — про жереб ЛЧ.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр прокоментував результати жеребкування нового сезону Ліги чемпіонів. Мюнхенці зіграють з ПСЖ (вдома); Барселоною (на виїзді); Бенфікою (вдома); Шахтарем (на виїзді); Динамо Загреб (вдома); Феєноордом (на виїзді); Слованом (вдома); Астон Віллою (на виїзді).

"Це будуть дуже захоплюючі матчі проти дуже добрих суперників. Але ми розпочинаємо новий сезон у лізі, впевнені у тому, що автоматично пройдемо кваліфікацію. Ми хочемо показати, як виступаємо проти інших команд і як можемо перемагати, особливо в іграх проти команд із першого кошика.

Барселона та ПСЖ добре розпочали сезон. Ми знову побачимо Гансі Фліка та його тренерський штаб, з нетерпінням чекаємо на це, особливо на виїзді в Барселоні.

Шахтар — це команда, яка багато років бере участь у Лізі чемпіонів. Гра пройде в Гельзенкірхені, через що стане для мене дуже особливою.

Бенфіка – дуже сильна команда, яка останніми роками неодноразово показувала, що здатна виходити у плей-офф. У нас також вже є досвід гри із загребським Динамо. Слован, безумовно, отримає імпульс від проходження кваліфікації", — сказав Ноєр.

Щодо Астон Вілли, то наші англійські хлопці будуть особливо раді можливості зіграти в Англії", – зазначив голкіпер Баварії.

Раніше став відомий список усіх суперників Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів.