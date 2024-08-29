Пушич: Скільки наберемо очок — загадувати не буду

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич прокоментував новий формат і результат жеребкування ЛЧ для своєї команди.
- Шахтар гратиме 6 матчів із 8 у Німеччині. Чи важливо це?
- Зручно в цьому плані, хоча, на жаль, ми вже звикли грати не вдома матчі єврокубків. Але ми будемо боротися.
- Шахтар гратиме матчі в січні...
- Буде інша підготовка, пауза буде коротшою взимку, почнемо роботу вже в перших числах січня. Зовсім інакше все буде, особливо для гравців, тому що я вже працював у Європі в січні.
Скільки наберемо очок — загадувати не буду. За ідеєю, близько 8 очок повинні дати шанс вийти в наступний раунд, — сказав Пушич.
Раніше став відомий список усіх суперників Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів.