Пушич: Скільки наберемо очок — загадувати не буду

Наставник дав свій коментар після жеребкування Ліги чемпіонів.

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич прокоментував новий формат і результат жеребкування ЛЧ для своєї команди.

- Шахтар гратиме 6 матчів із 8 у Німеччині. Чи важливо це?

- Зручно в цьому плані, хоча, на жаль, ми вже звикли грати не вдома матчі єврокубків. Але ми будемо боротися.

- Шахтар гратиме матчі в січні...

- Буде інша підготовка, пауза буде коротшою взимку, почнемо роботу вже в перших числах січня. Зовсім інакше все буде, особливо для гравців, тому що я вже працював у Європі в січні.

Скільки наберемо очок — загадувати не буду. За ідеєю, близько 8 очок повинні дати шанс вийти в наступний раунд, — сказав Пушич.

Раніше став відомий список усіх суперників Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів.