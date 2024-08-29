Із Шахтарем у другому кошику — відомий склад учасників жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів

У четвер, 29 серпня, у Монако відбудеться жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.
Урочиста церемонія розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Це буде перший розіграш головного клубного турніру Старого Світу в оновленому форматі, де команди змагатимуться в рамках однієї "ліги".
Під час жеребкування колективи будуть поділені на чотири кошики по дев’ять команд, відповідно до свого рейтингу на момент початку сезону.
Хто зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів
Кошик №1
Реал Мадрид (Іспанія)
Манчестер Сіті (Англія)
Баварія (Німеччина)
ПСЖ (Франція)
Ліверпуль (Англія)
Інтер (Італія)
Боруссія Дортмунд (Німеччина)
РБ Лейпциг (Німеччина)
Барселона (Іспанія)
Кошик №2
Баєр (Німеччина)
Атлетіко Мадрид (Іспанія)
Аталанта (Італія)
Ювентус (Італія)
Бенфіка (Португалія)
Арсенал (Англія)
Брюгге (Бельгія)
Шахтар (Україна)
Мілан (Італія)
Кошик №3
Феєнорд (Нідерланди)
Спортінг (Португалія)
ПСВ (Нідерланди)
РБ Зальцбург (Австрія)
Янг Бойз (Швейцарія)
Селтік (Шотландія)
Црвена Звезда (Сербия)
Динамо Загреб (Хорватия)
Лилль (Франция)
Кошик №4
Слован (Словакия)
Монако (Франція)
Спарта Прага (Чехія)
Астон Вілла (Англія)
Болонья (Італія)
Жирона (Іспанія)
Штутгарт (Німеччина)
Штурм (Австрія)
Брест (Франція)
Жеребкування розпочнеться з першого кошика. Кожна команда отримає по два суперники з кожного кошика.
Після того як усі команди першого кошика одна за одною дізнаються всіх суперників, жеребкування продовжиться для другого кошика і так далі.