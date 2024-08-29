Із Шахтарем у другому кошику — відомий склад учасників жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів

Готуємось до головної події в єврокубках наприкінці літа.

У четвер, 29 серпня, у Монако відбудеться жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Урочиста церемонія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Це буде перший розіграш головного клубного турніру Старого Світу в оновленому форматі, де команди змагатимуться в рамках однієї "ліги".

Під час жеребкування колективи будуть поділені на чотири кошики по дев’ять команд, відповідно до свого рейтингу на момент початку сезону.

Хто зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів

Кошик №1

Реал Мадрид (Іспанія)

Манчестер Сіті (Англія)

Баварія (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Ліверпуль (Англія)

Інтер (Італія)

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

РБ Лейпциг (Німеччина)

Барселона (Іспанія)

Кошик №2

Баєр (Німеччина)

Атлетіко Мадрид (Іспанія)

Аталанта (Італія)

Ювентус (Італія)

Бенфіка (Португалія)

Арсенал (Англія)

Брюгге (Бельгія)

Шахтар (Україна)

Мілан (Італія)

Кошик №3

Феєнорд (Нідерланди)

Спортінг (Португалія)

ПСВ (Нідерланди)

РБ Зальцбург (Австрія)

Янг Бойз (Швейцарія)

Селтік (Шотландія)

Црвена Звезда (Сербия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Лилль (Франция)

Кошик №4

Слован (Словакия)

Монако (Франція)

Спарта Прага (Чехія)

Астон Вілла (Англія)

Болонья (Італія)

Жирона (Іспанія)

Штутгарт (Німеччина)

Штурм (Австрія)

Брест (Франція)

Жеребкування розпочнеться з першого кошика. Кожна команда отримає по два суперники з кожного кошика.

Після того як усі команди першого кошика одна за одною дізнаються всіх суперників, жеребкування продовжиться для другого кошика і так далі.