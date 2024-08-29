Динамо Загреб, Лілль, Слован та "любителі руського міру" пройшли у груповий етап Ліги чемпіонів

Визначились останні учасники групової стадії головного єврокубку.

Сьогодні, 28 серпня, пройшли заключні матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першій парі загребське Динамо в гостях обіграло азербайджанський Карабах із рахунком 2:0 після домашньої перемоги – 3:0.

Перемогу хорватському клубу принесли забиті м'ячі у виконанні Марко Пьяци та Матеуса да Сілви, який зрізав м'яч у свої ворота.

Карабах — Динамо Загреб 0:2 (перший матч 0:3)

Голи: П'яца, 32, Сілва, 53 (автогол).

У ще одній парі празька Славія обіграла французький Лілль із рахунком 2:1, але "доги" пройшли далі за рахунок домашньої перемоги 2:0.

Вже на п'ятій хвилині чехи вийшли вперед зусиллями Хрістоса Зафейріса, після чого на 77 хвилині Едон Жегрова зрівняв цифри на табло. Перемогу чехам приніс забитий м'яч Івана Шранца на 84 хвилині.

Славія Прага — Лілль 2:1 (перший матч 0:2)

Голи: Зафейріс, 5, Шранц, 84 — Жегрова, 77.

Слован Братислава на своєму полі вирвав перемогу над датським Мітдьюлланном з рахунком 3:2 і пройшов далі після нічиєї у першій зустрічі – 1:1.

У складі господарів поля голами відзначилися Тігран Барсегян та Марко Толіч, який оформив дубль. У датчан авторами голів стали Арал Шимшир та Француліно.

Слован Братислава — Мідтьюлланн 3:2 (перший матч 1:1)

Голи: Толіч, 33, 82, Барсегян, 86 — Шимшир, 41, Француліно, 50.

Насамкінець сербська црвена звезда обіграла норвезький Буде-Глімт з рахунком 2:0 і пройшла далі після поразки в гостях з рахунком 1:2. Перемогу "любителям руського міру" принесли голи Бруно Дуарте та Уроша Спаїча.

Црвена Звезда — Буде-Глімт 2:0 (перший матч 1:2)

Голи: Бруно Дуарте, 26 (пен), Спаїч, 59.

Нагадаємо, вчора, 27 серпня, путівки до групової стадії головного єврокубку завоювали Янг Бойз, Спарта Прага та Зальцбург, який вибив київське Динамо.