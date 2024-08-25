Турок Мелер призначений головним арбітром матчу РБ Зальцбург — Динамо

УЄФА призначив турецько-італійську бригаду арбітрів на матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між РБ Зальцбург і Динамо (Київ), передає офіційний сайт організації.
Головним арбітром поєдинку буде 38-річний турок Умут Мелер. Ролі асистентів дісталися Керему Ерсою та Ібрагіму Чаглару Уярджану.
Арда Кардешлер призначений четвертим рефері. Арбітрами VAR будуть Лука Пайретто і Валеріо Маріні.
Поєдинок РБ Зальцбург — Динамо (Київ) відбудеться у вівторок, 27 серпня. Початок — о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, що перша зустріч завершилася звитягою австрійського гранда з рахунком 2:0.