Стрічка новин

15:18

Турок Мелер призначений головним арбітром матчу РБ Зальцбург — Динамо

18:41

Михавко: Не опускаємо руки, ще є матч-відповідь

09:40

Ван дер Бремпт: Зальцбург ще не в Лізі чемпіонів

09:20

П’янтковські: Зальцбург уже не може дочекатись другого матчу

09:00

Дедич: Удома проти Динамо Київ також буде нелегко

08:40

Лейндерс: Це був лише перший тайм

08:25

Бущан: Думаю, що в Динамо Київ ще будуть шанси зіграти в Австрії якомога краще

08:05

Шапаренко: Динамо Київ просто не реалізувало свої моменти

08:00

Динамо Київ — Зальцбург. Наші оцінки

07:45

Шовковський: Гра складається із забитих м’ячів, а не зі створених нами нагод