Кваліфікація Ліги чемпіонів. Янг Бойз вирвав перемогу над Галатасараєм, Спарта сильніша за Мальме

У середу, 21 серпня, відбулася низка перших матчів раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
У першому матчі швейцарський Янг Бойз на своєму полі вирвав перемогу над турецьким Галатасараєм із рахунком 3:2.
У складі швейцарців у першому таймі дублем відзначився Жоель Монтейро, а у турків у другому таймі тим самим відповів Міші Батшуаї.
Переможний м'яч забив Філіп Угрініч, який реалізував пенальті на 84 хвилині, на якій турки залишилися у меншості після вилучення Абдулкеріма Бардакчі за другу жовту картку.
Янг Бойз — Галатасарай 3:2
Голи: Монтейро, 3, 45+4, Угрініч, 86 (пен) — Батшуаї, 67, 72.
Вилучення: Бардакчі, 84 (друга жовта).
У другій парі чеська Спарта із Праги в гостях обіграла шведський Мальме з рахунком 2:0.
Долю зустрічі вирішив автогол у виконанні Енса Стрюгера Ларсена на 31-й хвилині, а ще один м'яч забив Матей Ринаш.
Мальме — Спарта Прага 0:2
Голи: Стрюгер Ларсен, 31, Ринеш, 89.
Насамкінець словацький Слован у гостях зіграв унічию з датським Мідтьюлланном. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Гості відкрили рахунок на 59 хвилині зусиллями Сезара Блекмана, а господарі поля відповіли влучним ударом Едварда Чілуф'ї через 20 хвилин.
Мідтьюлланн — Слован Братислава 1:1
Голи: Чілуф'я, 79 — Блекман, 59.