Кваліфікація Ліги чемпіонів. Янг Бойз вирвав перемогу над Галатасараєм, Спарта сильніша за Мальме

Відбулися заключні перші матчі за місця у груповому етапі Ліги чемпіонів.

У середу, 21 серпня, відбулася низка перших матчів раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першому матчі швейцарський Янг Бойз на своєму полі вирвав перемогу над турецьким Галатасараєм із рахунком 3:2.

У складі швейцарців у першому таймі дублем відзначився Жоель Монтейро, а у турків у другому таймі тим самим відповів Міші Батшуаї.

Переможний м'яч забив Філіп Угрініч, який реалізував пенальті на 84 хвилині, на якій турки залишилися у меншості після вилучення Абдулкеріма Бардакчі за другу жовту картку.

Янг Бойз — Галатасарай 3:2

Голи: Монтейро, 3, 45+4, Угрініч, 86 (пен) — Батшуаї, 67, 72.

Вилучення: Бардакчі, 84 (друга жовта).

У другій парі чеська Спарта із Праги в гостях обіграла шведський Мальме з рахунком 2:0.

Долю зустрічі вирішив автогол у виконанні Енса Стрюгера Ларсена на 31-й хвилині, а ще один м'яч забив Матей Ринаш.

Мальме — Спарта Прага 0:2

Голи: Стрюгер Ларсен, 31, Ринеш, 89.

Насамкінець словацький Слован у гостях зіграв унічию з датським Мідтьюлланном. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок на 59 хвилині зусиллями Сезара Блекмана, а господарі поля відповіли влучним ударом Едварда Чілуф'ї через 20 хвилин.

Мідтьюлланн — Слован Братислава 1:1

Голи: Чілуф'я, 79 — Блекман, 59.