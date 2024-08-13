Рейнджерс залишився у меншості у матчі проти Динамо

Команда Олександра Шовковського отримала чисельну перевагу на 51 хвилині.

В даний час проходить матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому київське Динамо в гостях зустрічається з шотландським Рейнджерсом.

Перший тайм закінчився нулями на табло, після чого команда Олександра Шовковського отримала чисельну перевагу на 51 хвилині, коли з поля було вилучено півзахисника Жефте.

20-річний бразилець отримав другу жовту картку за відмашку проти захисника "біло-синіх" Олександра Караваєва.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рейнджерс – Динамо Київ.