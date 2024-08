Динамо — у трійці найкращих клубів за виступами у кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо увійшло до трійки найкращих клубів за виступами у кваліфікації Ліги чемпіонів за всю історію.

Про це повідомляє Twitter-аккаунт Football Meets Data. Київський клуб має 141 набраних очок за 72 гри. Більше тільки в Динамо Загреб — 201 очко за 106 ігор.

The all-time standings in UEFA Champions League qualifiers.



No one has played more and won more UCL qualifiers than Dinamo Zagreb 🇭🇷.



📷 worldfootball pic.twitter.com/EqYwt3vtJY