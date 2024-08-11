Динамо — у трійці найкращих клубів за виступами у кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо увійшло до трійки найкращих клубів за виступами у кваліфікації Ліги чемпіонів за всю історію.
Про це повідомляє Twitter-аккаунт Football Meets Data. Київський клуб має 141 набраних очок за 72 гри. Більше тільки в Динамо Загреб — 201 очко за 106 ігор.
Трійку замикає шотландський Селтік зі 135 очками в єдиній таблиці за ті самі 72 поєдинки в кваліфікації.
Інший український клуб Шахтар посідає двадцяте місце: 40 ігор, 22 перемоги, 10 нічиїх і 8 поразок (разом — 76 очок).
Раніше Динамо спростувало інформацію про пропозицію Трабзонспору щодо Шапаренка.