Динамо — у трійці найкращих клубів за виступами у кваліфікації Ліги чемпіонів

11 серпня 2024

Гравці Динамо, ФК Динамо

За всю історію турніру!

Динамо увійшло до трійки найкращих клубів за виступами у кваліфікації Ліги чемпіонів за всю історію. 

Про це повідомляє Twitter-аккаунт Football Meets Data. Київський клуб має 141 набраних очок за 72 гри. Більше тільки в Динамо Загреб — 201 очко за 106 ігор. 

Трійку замикає шотландський Селтік зі 135 очками в єдиній таблиці за ті самі 72 поєдинки в кваліфікації.

Інший український клуб Шахтар посідає двадцяте місце: 40 ігор, 22 перемоги, 10 нічиїх і 8 поразок (разом — 76 очок). 

Раніше Динамо спростувало інформацію про пропозицію Трабзонспору щодо Шапаренка. 

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