Бражко: Будемо робити все можливе, щоб пройти до наступного раунду Ліги чемпіонів

Футболіст Динамо прокоментував нічию з Рейнджерс.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко поділився емоціями від першого матчу кваліфай раунду ЛЧ з Рейнджерс (1:1) на Арені Люблін.

"Дуже цікава гра була і хороший суперник. Звичайно, сумно, що ми пропустили м’яч на останній секунді. Гол пропустили у результаті серії помилок. Десь нам не пощастило. Але впевнений, що буде цікавий другий матч. Подивимося, що буде в Глазго. Будемо готуватись.

Хочу подякувати вболівальникам, котрі за нас вболівали тут, на стадіоні, а також тим, хто вболівав за нас, дивлячись матч по телевізору в Україні! Дуже сумно, що ми не змогли порадувати їх перемогою. Будемо робити все можливе, щоб пройти до наступного раунду за сумою двох матчів", — сказав Бражко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Рейнджерс.