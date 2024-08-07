Бражко: Будемо робити все можливе, щоб пройти до наступного раунду Ліги чемпіонів

07 серпня 2024

Володимир Бражко

Футболіст Динамо прокоментував нічию з Рейнджерс.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко поділився емоціями від першого матчу кваліфай раунду ЛЧ з Рейнджерс (1:1) на Арені Люблін. 

"Дуже цікава гра була і хороший суперник. Звичайно, сумно, що ми пропустили м’яч на останній секунді. Гол пропустили у результаті серії помилок. Десь нам не пощастило. Але впевнений, що буде цікавий другий матч. Подивимося, що буде в Глазго. Будемо готуватись. 

Хочу подякувати вболівальникам, котрі за нас вболівали тут, на стадіоні, а також тим, хто вболівав за нас, дивлячись матч по телевізору в Україні! Дуже сумно, що ми не змогли порадувати їх перемогою. Будемо робити все можливе, щоб пройти до наступного раунду за сумою двох матчів", — сказав Бражко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Рейнджерс.

Джерело: ФК Динамо (Київ)

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