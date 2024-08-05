Рейнджерс: Динамівці у складі в 90-х, програні фінали ЛЄ, банкрутство та чемпіонство Джеррарда

Розповідаємо про майбутнього суперника киян в Лізі чемпіонів.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про майбутнього суперника Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів — шотландський Рейнджерс.

Динамо у двох матчах розгромило Партизан. Спочатку здобувши домашню перемогу з рахунком 6:2, а потім забивши 3 сухі м'ячі в столиці Сербії. Тепер у третьому кваліфай-раунді Ліги чемпіонів українці зіграють з віцечемпіоном Шотландії. І сьогодні ми розкажемо вам все найцікавіше про майбутнього суперника киян, в історії якого динамівці залишили свій слід.

Матчі між Динамо та Рейнджерс відбудуться 6 та 13 серпня.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про історію найвидатнішої футбольної династії Мальдіні.