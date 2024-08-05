Стало відомо, де подивитись матч Динамо — Рейнджерс у кваліфікації Ліги чемпіонів

05 серпня 2024

Стало відомо, де подивитись матч Динамо — Рейнджерс у кваліфікації Ліги чемпіонів

Поєдинок покажуть загальнодоступні канали.

У вівторок, 6 серпня, київське Динамо проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/2025.

Суперником "біло-синіх" стане віцечемпіон Шотландії – Рейнджерс. Поєдинок, номінально домашній для української команди, пройде в польському Любліні на стадіоні "Люблін Арена".

У прямій трансляції гру покаже телеканал "2+2", телеканал "Динамо TV", також матч можна подивитися на каналі "Динамо Київ" у Youtube.

Початок трансляції – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у минулому раунді Динамо двічі розбило Партизан.

Джерело: ФК Динамо (Київ)

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