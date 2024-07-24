Кабаєв: Я виходив дуже злий

Українець висловився після матчу з Партизаном.

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв прокоментував перемогу над Партизаном (6:2) в матчі кваліфікації ЛЧ.

"Я по собі скажу, що я виходив дуже злий. Неважливо хто заб'є гол — була задача виграти за будь-яку ціну цей матч.

Все склалося так, що краще не придумаєш. Якби ще не пропустили у першому матчі — було б добре, а так є над чим працювати.

Гра давалась нам, нехай навіть пропустили такий гол, пенальті. Але до цього були моменти, я пробивав. Ми давили, ми більше контролювали м'яч і в цей момент зовсім не було сумнівів у собі та в команді, що ми відіграємось.

Коли забили перший м'яч залишалось хвилин 5-7 до перерви. Андрій Ярмоленко заводив, щоб ми не зупинялися і грали, бо вони, знаєте, поплили. Це як у боксі, в рингу, коли хтось один поплив — потрібно добивати, багато забивати. Це вдалося, а в другому таймі трохи м'яч віддали, грали за результатом. 6:2 — хороший результат, але ще одна гра попереду. Там гра покаже, хочеться трохи більше сказати. Але це вже після другої гри", — сказав Кабаєв.