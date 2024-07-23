Динамо Київ — Партизан: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Олександра Шовковського розпочинає свій єврокубковий сезон.

Сьогодні, 23 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо зіграє проти сербського Партизана.

Для команди Олександра Шовковського це буде перший офіційний матч у сезоні після тренувальних зборів в Австрії, тоді як серби вже встигли провести стартовий тур чемпіонату, зігравши внічию.

Матч відбудеться у Польщі на Арені Люблін. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Партизан:

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться у Белграді 31 липня.