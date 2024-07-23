Динамо Київ — Партизан: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

23 липня 2024

Гравці Динамо, ФК Динамо Київ

Команда Олександра Шовковського розпочинає свій єврокубковий сезон.

Сьогодні, 23 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо зіграє проти сербського Партизана.
Для команди Олександра Шовковського це буде перший офіційний матч у сезоні після тренувальних зборів в Австрії, тоді як серби вже встигли провести стартовий тур чемпіонату, зігравши внічию.
Матч відбудеться у Польщі на Арені Люблін. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Партизан:
Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться у Белграді 31 липня.
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