Динамо Київ дізналось потенційного суперника в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

22 липня 2024 року у швейцарському місці Ньйон відбулось жеребкування третього раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.
Україну на цьому етапі змагань представлятиме київське Динамо.
Команда Олександра Шовковського потрапила до Шляху представників ліг.
Серед потенційних суперників були Рейнджерс (Шотландія), Славія Прага (Чехія), Зальцбург (Австрія), Лілль (Франція).
У підсумку, Динамо зіграє саме проти Рейнджерс, при чому перша частина потенційної дуелі для киян буде номінально домашньою.
Коли матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів?
Перші матчі: 6/7 серпня 2024 року
Матчі-відповіді: 13 серпня 2024 року.