Динамо Київ дізналось потенційного суперника в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

Команда Олександра Шовковського має подолати складний шлях до групового етапу.

22 липня 2024 року у швейцарському місці Ньйон відбулось жеребкування третього раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Україну на цьому етапі змагань представлятиме київське Динамо.

Команда Олександра Шовковського потрапила до Шляху представників ліг.

Серед потенційних суперників були Рейнджерс (Шотландія), Славія Прага (Чехія), Зальцбург (Австрія), Лілль (Франція).

У підсумку, Динамо зіграє саме проти Рейнджерс, при чому перша частина потенційної дуелі для киян буде номінально домашньою.

Коли матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів?

Перші матчі: 6/7 серпня 2024 року

Матчі-відповіді: 13 серпня 2024 року.