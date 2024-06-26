Динамо проводитиме домашні матчі кваліфікації єврокубків у Любліні

Стадіон вміщує 15,500 глядачів.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило, що свої домашні матчі у єврокубках проводитиме у польському містечку Люблін.

Нагадаємо, через війну в Україні клуби УПЛ змушені проводити свої єврокубкові матчі в Європі.

Динамо обрало Арену Люблін, яка відповідає всім вимогам УЄФА та вміщує 15,500 уболівальників. Вона є домашньою ареною клубу Мотор.

Таким чином, саме на цьому стадіоні Динамо прийме сербський Партизан у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 23 чи 24 липня.