Динамо проводитиме домашні матчі кваліфікації єврокубків у Любліні

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило, що свої домашні матчі у єврокубках проводитиме у польському містечку Люблін.
Нагадаємо, через війну в Україні клуби УПЛ змушені проводити свої єврокубкові матчі в Європі.
Динамо обрало Арену Люблін, яка відповідає всім вимогам УЄФА та вміщує 15,500 уболівальників. Вона є домашньою ареною клубу Мотор.
Таким чином, саме на цьому стадіоні Динамо прийме сербський Партизан у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 23 чи 24 липня.