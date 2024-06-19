Динамо Київ дізналось суперника в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

19 червня 2024 року у швейцарському місці Ньйон відбулось жеребкування другого раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.
Україну на цьому етапі змагань представлятиме київське Динамо.
Команда Олександра Шовковського потрапила до Шляху представників ліг.
Серед потенційних суперників були Лугано (Швейцарія) та Партизан (Сербія).
У підсумку, Динамо зіграє саме проти Партизана, при чому перша частина дуелі для киян буде номінально домашньою.
Коли матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів?
Перші матчі: 23/24 липня 2024 року
Матчі-відповіді: 30/31 липня 2024 року.