Динамо Київ дізналось суперника в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

19 червня 2024

Динамо Київ дізналось суперника в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

Команда Олександра Шовковського розпочне міжнародні виступи з протистояння

19 червня 2024 року у швейцарському місці Ньйон відбулось жеребкування другого раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Україну на цьому етапі змагань представлятиме київське Динамо.

Команда Олександра Шовковського потрапила до Шляху представників ліг.

Серед потенційних суперників були Лугано (Швейцарія) та Партизан (Сербія).

У підсумку, Динамо зіграє саме проти Партизана, при чому перша частина дуелі для киян буде номінально домашньою.

Коли матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів?

Перші матчі: 23/24 липня 2024 року

Матчі-відповіді: 30/31 липня 2024 року.

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