Стрічка новин

13:35

Результати жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

13:19

Динамо Київ дізналось суперника в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

12:34

Жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: як це було

15:55

Стали відомі пари першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25

15:32

Лунін не потрапив до команди сезону Ліги чемпіонів

14:42

Вінісіус Жуніор — гравець сезону-2023/24 в Лізі чемпіонів

16:15

Лунін — найкращий голкіпер Ліги чемпіонів-2023/24 за версією Sofascore

15:15

Кроос: Якби мені колись сказали, що я виграю шість титулів Ліги чемпіонів, я б не повірив

14:35

Стало відомо, в якому кошику буде Шахтар при жеребкуванні основної частини Ліги чемпіонів-2024/25

14:26

Куртуа: У перерві Анчелотті сказав нам перейти на схему 4-3-3