Лунін — найкращий голкіпер Ліги чемпіонів-2023/24 за версією Sofascore

Інший відомий статистичний портал відзначив гру воротаря Боруссії (Дортмунд).

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін опинився серед найкращих 11-ти гравців Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24 за версією статистичного порталу SofaScore.

Боруссія — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів 01.06.2024

Оцінка 25-річного українця — найвища серед гравців захисної ланки.

За версією WhoScored, ще одного відомого статистичного порталу, найкращим воротарем турніру був Грегор Кобель із Боруссії. Проте, варто зазначити, що потрапити до цього складу могли лише гравці, які відіграли 10+ матчів.

Лунін у сезоні-2023/24 взяв участь у 8 матчах Реала в Лізі чемпіонів, пропустивши 10 голів і 2 рази зберігши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Андрій став першим українцем, який двічі виграв ЛЧ УЄФА.