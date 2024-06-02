Карвахаль — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів-2023/24

Фулбек Реала Мадрид отримав відзнаку за підсумками вирішального матчу з Боруссією Дортмунд.

У рамках фінального матчу Ліги чемпіонів-2023/24 мадридський Реал здобув непросту перемогу над дортмундською Боруссією з рахунком 2:0, вигравши свій ювілейний 15 трофей найпрестижнішого єврокубка.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього фіналу ЛЧ було визнано крайнього захисника "вершкових" Дані Карвахаля, який став автором першого гола у переломний момент цього протистояння.

"Дуже динамічна, дисциплінована та віддана гра крайнього захисника, який показав дуже впевнену гру в оборону.

Він постійно надавав своїй команді ширину та взяв головну участь в ключовому моменті гри, демонструючи віру та очікування під час свого гола", — сказано у вердикті групи технічних спостерігачів УЄФА.

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