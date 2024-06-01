Беллінгем побив рекорд Касільяса в Лізі чемпіонів

Англієць вкотре перевершив досягнення однієї з легенд Реала.

У рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 дортмундська Боруссія зустрілася з мадридським Реалом на Вемблі Стедіум.

Атакуючий півзахисник Джуд Беллінгем опинився в стартовому складі колективу Карло Анчелотті.

За даними Squawka, таким чином англієць перевершив досягнення ексголкіпера "вершкових" Ікера Касільяса за кількістю появ у основі на матч цього турніру, будучи гравцем, якому ще не виповнився 21 рік.

Це вже 32-й раз, коли 20-річний Беллінгем з'явився в стартовому складі поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА. Покращити цей показник він уже не зуміє, оскільки 29 червня Джуд відсвяткує свій 21-й день народження.

Нагадаємо, на нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24.