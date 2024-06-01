Кроос, Куртуа та Камавінга зіграють із перших хвилин фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Д

Дортмундська Боруссія та мадридський Реал розіграють поміж собою головний трофей Ліги чемпіонів УЄФА на полі легендарного стадіону Вемблі в Лондоні.
Карло Анчелотті, у порівнянні з перемогою над мюнхенською Баварією (2:1), залучив до стартового складу Куртуа в рамку воріт, тоді як Камавінга зіграє в опорній зоні.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Фернандес, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Аррісабалага, Мілітао, Алаба, Модрич, Хоселу, Васкес, Чуамені, Себальйос, Гарсія, Діас, Гюлер.
Гра Боруссія Д — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.