Кроос, Куртуа та Камавінга зіграють із перших хвилин фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Д

01 червня 2024

Тоні Кроос, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють дортмундська Боруссія та мадридський Реал.

Дортмундська Боруссія та мадридський Реал розіграють поміж собою головний трофей Ліги чемпіонів УЄФА на полі легендарного стадіону Вемблі в Лондоні.

Карло Анчелотті, у порівнянні з перемогою над мюнхенською Баварією (2:1), залучив до стартового складу Куртуа в рамку воріт, тоді як Камавінга зіграє в опорній зоні.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Фернандес, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Аррісабалага, Мілітао, Алаба, Модрич, Хоселу, Васкес, Чуамені, Себальйос, Гарсія, Діас, Гюлер.

Гра Боруссія Д — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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