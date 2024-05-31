Лунін може залишити Реал через ситуацію з фіналом Ліги чемпіонів

31 травня 2024

Лунін може залишити Реал через ситуацію з фіналом Ліги чемпіонів

Доля українського голкіпера залишається невизначеною.

Голкіпер Реала Андрій Лунін може залишити "вершкових" влітку цього року, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у клубі мають побоювання, що після пропуску фіналу Ліги чемпіонів оточення Луніна повпливає на нього, щоб той не продовжував угоду навіть попри попередню домовленість пролонгувати контракт до 2029 року.

Нагадаємо, що Андрій захворів на грип B і клуб прийняв рішення аби українець не подорожував разом з командою заради їхньої безпеки.

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Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Реалом та дортмундською Боруссією відбудеться у суботу, 1 червня, о 22:00 за Києвом.

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