Санчо: Гра проти Реалу у фіналі Ліги чемпіонів — здійснена мрія

Джейдон Санчо поділився очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, який виступає на правах оренди за дортмундську Боруссію, прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Будучи дитиною, завжди мріяв про такі матчі. Це втілення мрії. Зустріч із Реалом робить цей матч ще кращим. Це буде чудова гра. Історія Реала говорить сама за себе.

До речі, у мене там є добрі друзі, Джуд та Вінісіус. Розмовляли після матчу із Баварією у півфіналі. Сказав їм, що ми ще побачимось. Гра буде вкрай напруженою. З нетерпінням чекаю на неї", – наводить слова Санчо Mundo Deportivo з посиланням на TNT Sports.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні Уемблі у Лондоні. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.