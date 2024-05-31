Ройс, Гуммельс, Фюллькруг — у заявці Боруссії на фінал Ліги чемпіонів

31 травня 2024

Ройс, Гуммельс, Фюллькруг — у заявці Боруссії на фінал Ліги чемпіонів

Німці оголосили заявку на вирішальний матч сезону.

Дортмундська Боруссія оприлюднила заявку на фінал Ліги чемпіонів-2023/24 проти мадридського Реала.

Воротарі: Грегор Кобель, Олександр Маєр, Марсель Лотка;

Захисники: Іан Матсен, Маріус Вольф, Матс Гуммельс, Ніклас Зюле, Ніко Шлоттербек, Юліан Рюерсон;

Півзахисники: Джейдон Санчо, Джеймі Байно-Гіттенс, К'єлль-Арік Ветьєн, Марко Ройс, Марсель Забітцер, Саліх Озджан, Фелікс Нмеча, Емре Джан, Юліан Брандт;

Нападники: Ніклас Фюллькруг, Себастьян Аллер, Юссуфа Мукоко, Доніелл Мален, Карім Адейємі.

Нагадаємо, у суботу, 1 червня, Боруссія Д зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Джерело: ФК Боруссія Д

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