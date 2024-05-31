Стрічка новин

14:50

Ройс, Гуммельс, Фюллькруг — у заявці Боруссії на фінал Ліги чемпіонів

12:55

Лунін вирушить на фінал Ліги чемпіонів самостійно у день матчу

12:17

Лунін може залишити Реал через ситуацію з фіналом Ліги чемпіонів

11:49

Карвахаль: Коли звучить гімн Ліги чемпіонів, Реал вселяє суперникам страх

17:35

Лунін потрапив у заявку Реалу на фінал Ліги чемпіонів

17:21

Директор Боруссії Кель: У фіналі буде важливо, щоб у нас була певна легкість, зухвалість та безтурботність

16:10

Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: історія протистоянь

14:48

Рюдігер перед фіналом Ліги чемпіонів: В нас ДНК переможців

14:40

Вацке: Незважаючи на те, що Реал явний фаворит, побачити нас із трофеєм реальніше, ніж успіх Суперліги

14:27

Рюдігер: Не можна говорити про удачу, якщо Реал виграв Лігу чемпіонів 14 разів