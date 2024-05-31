Ройс, Гуммельс, Фюллькруг — у заявці Боруссії на фінал Ліги чемпіонів

Дортмундська Боруссія оприлюднила заявку на фінал Ліги чемпіонів-2023/24 проти мадридського Реала.
Воротарі: Грегор Кобель, Олександр Маєр, Марсель Лотка;
Захисники: Іан Матсен, Маріус Вольф, Матс Гуммельс, Ніклас Зюле, Ніко Шлоттербек, Юліан Рюерсон;
Півзахисники: Джейдон Санчо, Джеймі Байно-Гіттенс, К'єлль-Арік Ветьєн, Марко Ройс, Марсель Забітцер, Саліх Озджан, Фелікс Нмеча, Емре Джан, Юліан Брандт;
Нападники: Ніклас Фюллькруг, Себастьян Аллер, Юссуфа Мукоко, Доніелл Мален, Карім Адейємі.
Нагадаємо, у суботу, 1 червня, Боруссія Д зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.