Лунін вирушить на фінал Ліги чемпіонів самостійно у день матчу

Українець їде до Англії окремо від команди.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін підтримає свою команду у фіналі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

За інформацією Relevo, оскільки останні кілька днів 25-річний українець не тренувався в загальній групі "вершкових" через грип, він поїде в Лондон на фінал ЛЧ в день матчу (суботу), щоб виключити ризик зараження інших гравців.

Це практично виключає його вихід у стартовому складі "королівського" клубу у фіналі ЛЧ. Хоча українець в заявці на матч.

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2023/24 між дортмундською Боруссією та мадридським Реалом відбудеться на Вемблі, 1-го червня, о 22:00 за київським часом.