Гуммельс — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Німецький ветеран в повному порядку.

Центральний захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

35-річний німець відзначився єдиним забитим м'ячем у паризькому матчі з ПСЖ (1:0), який дозволив святкувати дортмундцям виїзну перемогу та вихід до фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

На нагороду також претендував бразильський вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор, який у епічному матчі з мюнхенською Баварією (2:1) зробив результативну передачу та п'ять разів пробив у площину воріт Мануель Ноєра.

Зазначимо, що автором найкращого голу тижня у ЛЧ став фулбек Баварії Альфонсо Девіс.