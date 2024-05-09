Чуамені ризикує пропустити фінал Ліги чемпіонів

Француз отримав травму в грі проти Баварії.

Реал підтвердив інформацію про те, що півзахисник Орельєн Чуамені зазнав ушкодження в матчі-відповіді півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Баварії.

На офіційному сайті "вершкових" повідомляється про те, що у 24-річного футболіста виявили стресову травму лівої стопи. Терміни відновлення Чуамені мадридці не називають.

Раніше в пресі повідомлялося про те, що Чуамені ризикує пропустити фінальний матч Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії, який пройде в перший вечір літа на Вемблі.