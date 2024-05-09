Вінісіус Жуніор замість Хоселу став найкращим гравцем матчу Реал Мадрид — Баварія за версією УЄФА

Рятувального дублю не вистачило іспанському форварду, щоб вразити УЄФА.

У рамках матчу-відповіді в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал здійснив неймовірний камбек проти мюнхенської Баварії та здобув перемогу разом із путівкою до заключного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння став вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор, який оформив на свій рахунок асист.

"Його загострення були загрозою, яка дала мадридцям віру в перемогу. Його підхід до гри був заразливим, а його численні ситуації 1 в 1 допомогли створити надзвичайно важливий перший гол для господарів", — сказано у вердикті групи технічних спостерігачів УЄФА.

Зазначимо, що бразилець отримав нагороду на тлі того, що форвард Реала Хоселу після виходу на заміну забив у заключні хвилини два гола, які й принесли "вершковим" перемогу з рахунком 2:1.

Відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Баварія ви можете дивитися на Football.ua.