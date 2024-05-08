Стрічка новин

21:04

Де Лігт та Павлович зіграють в старті проти Реала

20:37

Лунін зіграє у стартовому складі Реалу проти Баварії

17:39

Реал Мадрид — Баварія: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

15:55

Карвахаль: Сподіваюся, Вінісіус допоможе нам пройти Баварію

15:27

Кроос: Не треба займатися математикою. Грати у фіналах — те, що ми завжди хочемо

12:41

Джан: Тепер критики можуть стулити пельку. Ми у фіналі, і це заслужено

11:46

Тухель — про Крооса: Його роль в Реалі неможливо переоцінити

11:42

Мбаппе: Перша людина, яка повинна була забивати — це я

10:25

Кель: Боруссія Д перемогла команду, яка витратила сотні мільйонів, щоб виграти Лігу чемпіонів

10:05

Луїс Енріке: Ніколи не розмовляю зі своїми гравцями після гри. Але сьогодні я зробив виняток