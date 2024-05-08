Де Лігт та Павлович зіграють в старті проти Реала

Баварія в рамках другого півфінального матчу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді проти мадридського Реала.
Томас Тухель довірив місце в стартовому складі Маттейсу Де Лігту та Александару Павловичу.
Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, де Лігт, Мазрауї — Лаймер, Павлович — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн
Запасні: Перец, Ульрайх, Девіс, Упамекано, Мін Дже, Горецка, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Мюллер, Тель
Зазначимо, що у стартовому складі мадридської команди з'явиться український голкіпер Андрій Лунін.
Нагадаємо, матч Реал — Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.