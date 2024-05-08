Лунін зіграє у стартовому складі Реалу проти Баварії

Став відомий стартовий склад "вершкових" для матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та мюнхенська Баварія.

Мадридський Реал і мюнхенська Баварія зіграють між собою матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні Сантьяго Бернабеу після нічийного результату в першій грі (2:2).

Карло Анчелотті, порівняно з першою грою в Мюнхені, зробив лише одну заміну — замість Лукаса Васкеса він довірив місце в основі Дані Карвахалю.

Також місце у старті займає український воротар Андрій Лунін, а Тібо Куртуа присутній на лаві запасних.

Реал Мадрид: Лунін — Менді, Рюдігер, Начо, Карвахаль — Кроос, Чуамені, Вальверде — Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Родріго.

Запасні: Куртуа, Кепа, Мілітао, Модрич, Камавінга, Хоселу, Лукас Васкес, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм Діас, Арда Гюлер.

Нагадаємо, матч Реал — Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.