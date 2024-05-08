Маркіньйос: Ефективність — це єдине, чого не вистачало ПСЖ

Захисник ПСЖ прокоментував поразку від Боруссії Д.

Напередодні Французький Парі Сен-Жермен на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА вдруге поступився дортмундській Боруссії та вилетів за крок до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "червоно-синіх" Маркіньйос прокоментував виступ власної команди.

"Ефективність — це єдине, чого нам не вистачало. Вони забили два голи у цих півфінальних дуелях: із кутового та після закидання з глибини. Ми повинні були краще захищатися в цих ситуаціях, це все — дрібні деталі, але вони мають значення.

За підсумками двох матчів є багато позитивних моментів, які ми можемо винести для себе на майбутнє. На початку ніхто не вірив, що ми дійдемо так далеко.

У підсумку, ми вилетіли у півфіналі, але це тільки початок нового проєкту з новим тренером та багатьма змінами. Є багато позитивних речей, які ми можемо взяти з собою в наступний сезон.

Ми хотіли дійти до кінця заради своїх уболівальників, привезти їх на Вемблі.

Але зараз ми не можемо дозволити собі опустити голову, навіть якщо буде дуже важко", — заявив бразильський виконавець.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.