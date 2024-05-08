Аль-Хелаїфі: Чи продовжуватиме працювати Луїс Енріке? Ви не розумієте футбол, чи що?

Президент ПСЖ прокоментував поразку від Боруссії Д.

Французький Парі Сен-Жермен на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА напередодні вдруге поступився дортмундській Боруссії та вилетів за крок до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри президент "червоно-синіх" Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував виступ власної команди.

"Чи продовжуватиме працювати Луїс Енріке? Що це взагалі за питання? Ви не розумієте футбол, чи що?

Ми дуже розчаровані результатом. Ми засмучені, бо заслуговували на більше. Ми чотири рази влучили в стійки та поперечини сьогодні та ще два рази минулого тижня. М’яч не хотів йти у ворота.

Гравці й наш тренер віддали все із свого боку. Я щиро вітаю Дортмунд, але ми заслуговували на більше. Це була важка гра.

Перед матчем ми думали, що вийдемо до фіналу. Тому ми розчаровані як через результат, так і через те, що засмутили вболівальників.

Я пишаюсь своєю командою. Вона — наймолодша в Лізі чемпіонів на такій стадії. За п’ять років ми тричі доходили до півфіналу. Ні, це не є нашою метою, бо нею є виключно участь у фіналі та перемога в турнірі.

Але це футбол, і тому ви повинні прийняти те, що іноді він несправедливий", — заявив катарський функціонер.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.