Вітінья Феррейра: Це тільки початок нового проєкту ПСЖ

Напередодні на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен вдруге поступився дортмундській Боруссії та вилетів за крок до фіналу турніру.
ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри півзахисник "червоно-синіх" Вітінья Феррейра прокоментував виступ власної команди.
"Важко зараз щось сказати про цю гру. Ми йдемо з поля з відчуттям, що віддали все.
Я хотів би подякувати фанатам, які були неймовірними. Ми знову виклались на повну, але, на жаль, цього було недостатньо.
Я думаю, що це тільки початок нашого нового проєкту. Але саме в цей вечір я просто не знаю, що сказати", — заявив португальський виконавець.
Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.