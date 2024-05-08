Вітінья Феррейра: Це тільки початок нового проєкту ПСЖ

Півзахисник ПСЖ прокоментував поразку від Боруссії Д.

Напередодні на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен вдруге поступився дортмундській Боруссії та вилетів за крок до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "червоно-синіх" Вітінья Феррейра прокоментував виступ власної команди.

"Важко зараз щось сказати про цю гру. Ми йдемо з поля з відчуттям, що віддали все.

Я хотів би подякувати фанатам, які були неймовірними. Ми знову виклались на повну, але, на жаль, цього було недостатньо.

Я думаю, що це тільки початок нашого нового проєкту. Але саме в цей вечір я просто не знаю, що сказати", — заявив португальський виконавець.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.